Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
В верхней половине сетки борьба обещает быть очень напряженной
20 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у женщин.
К сожалению, все три представительницы Украины без шансов проиграли свои матчи и покинули соревнования.
Нижняя половина сетки сыграет свои матчи третьего круга 21 января.
Australian Open. Третий круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Кристина Букша [Q] – 6:0, 6:1
Елена Рыбакина [22] – Даниэль Коллинс [13] – 6:2, 5:7, 6:2
Алена Остапенко [17] – Катерина Байндл – 6:3, 6:0
Кори Гауфф [7] – Бернарда Пера – 6:3, 6:2
Джессика Пегула [3] – Марта Костюк – 6:0, 6:2
Барбора Крейчикова [20] – Ангелина Калинина – 6:2, 6:3
Виктория Азаренко [24] – Мэдисон Киз [10] – 1:6, 6:2, 6:1
Чжу Линь – Мария Саккари [6] – 7:6(3), 1:6, 6:4
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [22]
Алена Остапенко [17] – Кори Гауфф [7]
Джессика Пегула [3] – Барбора Крейчикова [20]
Виктория Азаренко [24] – Чжу Линь
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