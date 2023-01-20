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Australian Open
20 января 2023, 16:44 |
468
1

Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open

В верхней половине сетки борьба обещает быть очень напряженной

20 января 2023, 16:44 |
468
1
Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

20 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у женщин.

К сожалению, все три представительницы Украины без шансов проиграли свои матчи и покинули соревнования.

Нижняя половина сетки сыграет свои матчи третьего круга 21 января.

Australian Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кристина Букша [Q] – 6:0, 6:1
Елена Рыбакина [22] – Даниэль Коллинс [13] – 6:2, 5:7, 6:2

Алена Остапенко [17] – Катерина Байндл – 6:3, 6:0
Кори Гауфф [7] – Бернарда Пера – 6:3, 6:2

Джессика Пегула [3] – Марта Костюк – 6:0, 6:2
Барбора Крейчикова [20] – Ангелина Калинина – 6:2, 6:3

Виктория Азаренко [24] – Мэдисон Киз [10] – 1:6, 6:2, 6:1
Чжу Линь – Мария Саккари [6] – 7:6(3), 1:6, 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [22]
Алена Остапенко [17] – Кори Гауфф [7]

Джессика Пегула [3] – Барбора Крейчикова [20]
Виктория Азаренко [24] – Чжу Линь

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Виктория Азаренко Катерина Байндл (Козлова) Джессика Пегула Бернарда Пера Ангелина Калинина Мэдисон Киз Чжу Линь Марта Костюк Мария Саккари Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Кори Гауфф Даниэль Коллинс Ига Свёнтек Алена Остапенко Кристина Букша Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
А хто там казав, що жіночий теніс став слабшим? 
Пішла Серена, яка була в умовно окремій лізі. Але конкуренція загалом підвищилася, стала щільною. 
Багато тенісисток взяли собі в спаринг-партнери та тренери чоловіків (деякі навіть вийшли заміж за своїх візаві). А тому загальний рівень жіночого тенісу, на мою думку, зріс. 
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