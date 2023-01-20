Дальше без украинок. Известна половина участниц 1/8 финала Australian Open

20 января состоялись матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в верхней половине турнирной сетки у женщин.

К сожалению, все три представительницы Украины без шансов проиграли свои матчи и покинули соревнования.

Нижняя половина сетки сыграет свои матчи третьего круга 21 января.

Australian Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кристина Букша [Q] – 6:0, 6:1

Елена Рыбакина [22] – Даниэль Коллинс [13] – 6:2, 5:7, 6:2

Алена Остапенко [17] – Катерина Байндл – 6:3, 6:0

Кори Гауфф [7] – Бернарда Пера – 6:3, 6:2

Джессика Пегула [3] – Марта Костюк – 6:0, 6:2

Барбора Крейчикова [20] – Ангелина Калинина – 6:2, 6:3

Виктория Азаренко [24] – Мэдисон Киз [10] – 1:6, 6:2, 6:1

Чжу Линь – Мария Саккари [6] – 7:6(3), 1:6, 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Елена Рыбакина [22]

Алена Остапенко [17] – Кори Гауфф [7]

Джессика Пегула [3] – Барбора Крейчикова [20]

Виктория Азаренко [24] – Чжу Линь