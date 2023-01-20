На сайте Шахтера убрали русскоязычную версию
Неожиданное решение от «горняков»
На официальном сайте ФК «Шахтер» исчезла русскоязычная версия, которая была там со времени создания ресурса.
Сейчас сайт «горняков» доступен на украинском, английском и польском языках. Российского языка в списке сейчас уже нет.
Отметим, что в 2017 году официальный сайт киевского Динамо также решил отказаться от русскоязычной версии, но чуть позже ее вернул. В настоящее время сайт киевлян доступен на украинском, английском и русском языках.
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