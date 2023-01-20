Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На сайте Шахтера убрали русскоязычную версию
Украина. Премьер лига
20 января 2023, 13:59 | Обновлено 20 января 2023, 14:01
409
5

На сайте Шахтера убрали русскоязычную версию

Неожиданное решение от «горняков»

20 января 2023, 13:59 | Обновлено 20 января 2023, 14:01
409
5
На сайте Шахтера убрали русскоязычную версию
ФК Шахтер Донецк

На официальном сайте ФК «Шахтер» исчезла русскоязычная версия, которая была там со времени создания ресурса.

Сейчас сайт «горняков» доступен на украинском, английском и польском языках. Российского языка в списке сейчас уже нет.

Отметим, что в 2017 году официальный сайт киевского Динамо также решил отказаться от русскоязычной версии, но чуть позже ее вернул. В настоящее время сайт киевлян доступен на украинском, английском и русском языках.

По теме:
Шахтер – Аустрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легионер Шахтера может попросить клуб о расторжении контракта
Шахтер – Аустрия. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Футбол | 20 января 2023, 10:24 5
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона

Рассказываем о клубе, в котором продолжит карьеру Виктор Цыганков

Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Футбол | 19 января 2023, 21:10 12
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии

«ПСЖ» и команда клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» устроили настоящее шоу

Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Теннис | 20.01.2023, 08:28
Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Байндл не справилась с Остапенко и покидает Australian Open
Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!
Футбол | 19.01.2023, 20:23
Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!
Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!
Одноклубник Малиновского получил 7-матчевый бан за удар в стиле кунг-фу
Футбол | 20.01.2023, 13:50
Одноклубник Малиновского получил 7-матчевый бан за удар в стиле кунг-фу
Одноклубник Малиновского получил 7-матчевый бан за удар в стиле кунг-фу
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Так мають поступити всі українські інтернет-ресурси.
Ответить
+6
FC Liverpool Best!
Краще розкажіть, чому ви, спорт уа, ще досі не прибрали це лайно і публікуєте новини парашинською (бо на українську тут перекладає з парашинської сама система, яка робить дикі помилки) Так, ЧОМУ?
Ответить
+1
AleksandrF
Желая продемонстрировать (а надо ли его демонстрировать?) свой патриотизм, тем самым руководство шахтера проявило свое неуважение к русскоговорящим болельщикам, коих большинство
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
19.01.2023, 12:26 15
Футбол
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
18.01.2023, 10:35 13
Война
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
19.01.2023, 12:45 6
Бокс
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
19.01.2023, 23:23 4
Футбол
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
18.01.2023, 19:26 14
Футбол
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
18.01.2023, 23:35 1
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
19.01.2023, 16:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности