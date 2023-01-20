На сайте Шахтера убрали русскоязычную версию

На официальном сайте ФК «Шахтер» исчезла русскоязычная версия, которая была там со времени создания ресурса.

Сейчас сайт «горняков» доступен на украинском, английском и польском языках. Российского языка в списке сейчас уже нет.

Отметим, что в 2017 году официальный сайт киевского Динамо также решил отказаться от русскоязычной версии, но чуть позже ее вернул. В настоящее время сайт киевлян доступен на украинском, английском и русском языках.