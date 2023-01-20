Одноклубник Малиновского получил 7-матчевый бан за удар в стиле кунг-фу

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи, который сейчас играет на правах аренды в «Марселе», получил продолжительную дисквалификацию за дикое нарушение правил в матче 1/8 финала Кубка Франции против команды четвертого дивизиона ФК «Йер» (2:0).

На 15-й минуте той встречи Байи приемом в стиле кунг-фу отправил на газон одного из игроков соперников. Эрик прервал потенциально опасную контратаку высокоподнятой прямой ногой, которой он ударил в грудь мавританского нападающего Альмике Муссу Н'Диаэ. Судья без раздумий показал Байи красную карточку. Ндиайе был госпитализирован, после чего у футболиста диагностировали повреждения ребер и печени с внутренним кровотечением.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции наказал Эрика 7-матчевым баном. Его возвращение может состояться 19 февраля, в матче чемпионата с «Тулузой».