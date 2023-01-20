Симулятор FIFA 23 представил сборную 2022 года. Только один победитель ЧМ

Футбольный симулятор FIFA 23 от EA Sports представил символическую сборную 2022 года.

В ней нашлось место только одному победителю ЧМ-2022 – звездному аргентинцу Лионелю Месси. Также в сборную попали и обладатель ЗМ-2022 Карим Бензема, и лучший бомбардир Мундиаля 2022 года Килиан Мбаппе.

Именитый португальский нападающий Криштиану Роналду в эту команду не попал.

Символическая сборная 2022 года по версии FIFA 23:



Вратарь: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);



Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Эдер Милитао («Реал», Бразилия), Тео Эрнандес («Милан», Франция);



Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия Д», Англия), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);



Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Карим Бензема («Реал», Франция), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).