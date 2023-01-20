Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 21 января
В субботу на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины
21 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также начнутся соревнования юниоров.
В субботу на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Второй круг парного разряда
John Cain Arena, 1-й запуск (02:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Николь Мелихар / Эллен Перес [9]
Корт №15, 2-й запуск (03:30*)
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Сюко Аояма / Эна Сибахара [10]
Australian Open. Первый круг одиночного разряда у юниоров
Корт №5, 4-й запуск (06:30*)
Владимир Якубенко – Тьяго Пирес
*ориентировочное время начала по Киеву
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