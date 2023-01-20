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Australian Open
20 января 2023, 12:30 | Обновлено 20 января 2023, 12:35
346
0

Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 21 января

В субботу на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

20 января 2023, 12:30 | Обновлено 20 января 2023, 12:35
346
0
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 21 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 января продолжатся матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису, также начнутся соревнования юниоров.

В субботу на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Второй круг парного разряда

John Cain Arena, 1-й запуск (02:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Николь Мелихар / Эллен Перес [9]

Корт №15, 2-й запуск (03:30*)
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Сюко Аояма / Эна Сибахара [10]

Australian Open. Первый круг одиночного разряда у юниоров

Корт №5, 4-й запуск (06:30*)
Владимир Якубенко Тьяго Пирес

*ориентировочное время начала по Киеву

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Australian Open 2023 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Владимир Якубенко расписание
Источник Sport.ua
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