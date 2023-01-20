ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная подруга Федерико Кьезы

Полузащитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии Федерико Кьеза недавно вернулся на поле после тяжелой травмы и только набирает форму.

Помогает ему восстанавливаться и проходить через трудный период его вторая половинка Люция, которая обладает идеальным телом.