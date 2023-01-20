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Италия
20 января 2023, 11:11 | Обновлено 20 января 2023, 11:21
1118
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная подруга Федерико Кьезы

Красотка Люция мотивирует звезду «Ювентуса» и сборной Италии на новые свершения

20 января 2023, 11:11 | Обновлено 20 января 2023, 11:21
1118
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная подруга Федерико Кьезы
Instagram

Полузащитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии Федерико Кьеза недавно вернулся на поле после тяжелой травмы и только набирает форму.

Помогает ему восстанавливаться и проходить через трудный период его вторая половинка Люция, которая обладает идеальным телом.

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Источник Sport.ua
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