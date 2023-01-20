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Australian Open
20 января 2023, 10:53 | Обновлено 20 января 2023, 11:13
206
0

Australian Open. Людмила Киченок завершила выступления в миксте

Украинка проиграли в первом круге

20 января 2023, 10:53 | Обновлено 20 января 2023, 11:13
206
0
Australian Open. Людмила Киченок завершила выступления в миксте
Twitter. Людмила Киченок

30-летняя уроженка Днепра Людмила Киченок в паре с Гонсало Эскобаром из Эквадора провела встречу первого круга смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии. Им противостоял дуэт из Австралии в составе Кимберли Биррелл и Ринки Хидзиката, который получил от организаторов турнира уайлд-карт.

Хозяева корта оказались сильнее украинско-эквадорской пары в двух сетах.

Australian Open. Микст. Первый круг

Кимберли Биррелл / Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Людмила Киченок / Гонсало Эскобар (Украина / Эквадор) – 6:1, 7:6 (7:5)

В 12-м гейме второго сета при счете 6:5 в свою пользу Людмила Киченок и Эскобар имели сет-пойнт, но реализовать его на подаче соперников не смогли. В результате гейм они проиграли, после чего уступили и на тай-брейке.

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Australian Open 2023 Людмила Киченок Гонсало Эскобар Кимберли Биррелл
Источник Sport.ua
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