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  4. Australian Open. Оже-Альяссим вышел в четвертый круг, победив Серундоло
Australian Open
20 января 2023, 09:48 | Обновлено 20 января 2023, 09:55
145
0

Australian Open. Оже-Альяссим вышел в четвертый круг, победив Серундоло

Канадец подтвердил свой сеянный статус

20 января 2023, 09:48 | Обновлено 20 января 2023, 09:55
145
0
Australian Open. Оже-Альяссим вышел в четвертый круг, победив Серундоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который занимает 7-е место в мировом рейтинге, в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису выяснил отношения с Франсиско Серундоло из Аргентины и отпраздновал победу в четырех партиях - 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

Канадец сделал за игру девять эйсов, допустил пять двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20-ти. Серундоло три раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из шесть.

Australian Open. Третий круг

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

В следующем раунде соперником Оже-Альяссима станет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия).

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Феликс Оже-Альяссим Australian Open 2023 Франсиско Серундоло
Источник Sport.ua
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