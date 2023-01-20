Australian Open. Оже-Альяссим вышел в четвертый круг, победив Серундоло

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который занимает 7-е место в мировом рейтинге, в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису выяснил отношения с Франсиско Серундоло из Аргентины и отпраздновал победу в четырех партиях - 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

Канадец сделал за игру девять эйсов, допустил пять двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20-ти. Серундоло три раза подал навылет, три раза ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из шесть.

Australian Open. Третий круг

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:4

В следующем раунде соперником Оже-Альяссима станет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия).