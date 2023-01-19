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Англия
19 января 2023, 17:34 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
631
0

ВИДЕО. Миллиардер хочет МЮ, о VAR расскажут фанатам, ставим МанСити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

19 января 2023, 17:34 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
631
0
ВИДЕО. Миллиардер хочет МЮ, о VAR расскажут фанатам, ставим МанСити

1. Британский миллиардер объявил о желании приобрести МЮ
2. Индзаги подтвердить свою любовь к Суперкубку Италии
3. Судьи VAR во время матча будут объяснять зрителям свои решения
4. Прогноз на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм

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Источник Sport.ua
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