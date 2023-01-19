Англия19 января 2023, 17:34 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
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ВИДЕО. Миллиардер хочет МЮ, о VAR расскажут фанатам, ставим МанСити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
19 января 2023, 17:34 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
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1. Британский миллиардер объявил о желании приобрести МЮ
2. Индзаги подтвердить свою любовь к Суперкубку Италии
3. Судьи VAR во время матча будут объяснять зрителям свои решения
4. Прогноз на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм
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