Украинец в Испании перейдет в некогда грозный клуб

Украинский защитник испанского футбольного клуба «Луго» Орест Лебеденко близок к переходу в «Депортиво».

Сейчас Орест вместе с «Луго» играет в испанской Сегунде, а «Депортиво», в котором играет экс-игрок «Карпат» Лукас Перес, участвует в третьем по силе дивизионе Испании. Однако сообщается, что трансфер украинца позволит «Луго» получить за него деньги, так как контракт игрока заканчивается уже этим летом.

Отметим, что Лебеденко перешел в чемпионат Испании в январе 2019 года за 700 тысяч евро из львовских «Карпат». За это время он также успел отыграть полтора сезона в донецком «Олимпике» на правах аренды.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 12 матчей в футболке «Луго» в Сегунде, но результативными действиями так и не отличился.

К слову, «Депортиво» некогда являлся достаточно грозным клубом. В 2000 году команда из Ла-Коруньи взяла титул чемпиона Ла Лиги, а также становилась обладателем Кубка Испании в 1994/95 и 2001/02, и Суперкубка Испании в 1995, 2000 и 2002 годах.