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  4. Джокович проиграл сет Куако, но вышел в третий круг Australian Open
Australian Open
19 января 2023, 14:16 |
290
0

Джокович проиграл сет Куако, но вышел в третий круг Australian Open

Новаку было непросто во втором сете, но он справился

19 января 2023, 14:16 |
290
0
Джокович проиграл сет Куако, но вышел в третий круг Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) добыл непростую победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

В матче против француза Энцо Куако (№191 ATP) сербу было непросто, во втором сете он даже покидал корт во время для получения медицинской помощи.

Australian Open. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Энцо Куако (Франция) – 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:0

В третьем раунде Джокович сразится против 27-го сеяного Григора Димитрова из Болгарии.

Отметим, что в четвертом сете Джокович попросил выгнать с трибун одного из болельщиков, который его провоцировал. Охрана вывела этого зрителя и его друзей со стадиона.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новак Джокович Энцо Куако Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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