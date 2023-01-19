Джокович проиграл сет Куако, но вышел в третий круг Australian Open
Новаку было непросто во втором сете, но он справился
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) добыл непростую победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
В матче против француза Энцо Куако (№191 ATP) сербу было непросто, во втором сете он даже покидал корт во время для получения медицинской помощи.
Australian Open. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Энцо Куако (Франция) – 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:0
В третьем раунде Джокович сразится против 27-го сеяного Григора Димитрова из Болгарии.
Отметим, что в четвертом сете Джокович попросил выгнать с трибун одного из болельщиков, который его провоцировал. Охрана вывела этого зрителя и его друзей со стадиона.
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