Джокович проиграл сет Куако, но вышел в третий круг Australian Open

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№5 ATP) добыл непростую победу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

В матче против француза Энцо Куако (№191 ATP) сербу было непросто, во втором сете он даже покидал корт во время для получения медицинской помощи.

Australian Open. Второй круг

Новак Джокович (Сербия) – Энцо Куако (Франция) – 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:0

В третьем раунде Джокович сразится против 27-го сеяного Григора Димитрова из Болгарии.

Отметим, что в четвертом сете Джокович попросил выгнать с трибун одного из болельщиков, который его провоцировал. Охрана вывела этого зрителя и его друзей со стадиона.