Олег ГОЛОДЮК: «Если зимой усиления не будет – вообще ничего страшного»

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк рассказал о том, в каком состоянии футболисты вернулись из отпуска и о планах на подготовку, как тренировать бывших партнеров по команде и о взаимодействии с Эдмаром, а также о кадровых пожеланиях и задачах для команды на второй круг:

– Олег Юрьевич, в каком состоянии физическом, психологическом, эмоциональном вернулась команда из отпуска?

– Все вернулись в хорошем настроении. Видно по ребятам, что они соскучились по футболу, по работе и наша задача всех подвести под одно состояние. Чтобы уже потом готовиться в равном эмоциональном, психологическом и физическом состоянии к чемпионату.

– Вы анализировали во время отпуска первую часть чемпионата? Какие выводы сделали?

– Очень много анализировали. Вывод один: есть к чему стремиться. Надо прогрессировать, тем более что видно по ребятам, что это еще не их максимум.

– Насколько 7 место соответствует той игре, которую демонстрировала команда в первом круге?

– Если есть сейчас седьмое место, то сейчас оно соответствует. Но, опять же, видно по ребятам, их отношению, что это не их максимум.

– Как оно, тренировать тех, с кем еще год назад играли вместе?

– Прекрасно. Это и весь ответ!

– А как работается вместе с Эдмаром?

– Тоже прекрасно. Мы с ним единомышленники. У нас одинаковое видение футбола, которое мы хотим воплотить в команде. Так точно, как против Эдмара было очень интересно и приятно играть, да, не менее приятно, с ним тренировать вместе.

– Уже несколько дней идет подготовка ко второму кругу. Расскажите, как будет проходить вся подготовка? Может быть, можно ее разбить на какие-то этапы?

– Первую неделю мы собрались в Счастливом, здесь такая, наверное, неприятная для футболистов, я ее сам не очень любил, беговая работа. Но все они понимают, что она нужна. Готовимся ко второму этапу в Турции, где будем тренироваться на зеленых полях, там будут уже игры. Думаю, что для футболистов такая работа будет более интересной. Но без этой работы, которая здесь тоже нельзя.

– Сколько планируете или хотелось бы сыграть товарищеских матчей в Турции?

– С некоторыми клубами уже договоренности есть, с некоторыми ведутся переговоры. Думаю, со временем эта информация появится. Планируется 9 матчей.

– Стоит ли ожидать от клуба какой-то трансферной активности?

– Некоторые наши пожелания мы сказали руководству, они пошли нам навстречу. Думаю, что они сейчас работают в этом направлении. Но, опять же, если не будет новичков, мы полностью уверены в ребятах, которые есть в команде, доверие есть, ничего страшного не произойдет.

– По мнению тренерского штаба на каких позициях нужно было бы расширить кадровый потенциал?

– Каждый тренер, наверное, скажет, что хотел бы усиления на каждую позицию. Но наши пожелания, как я уже говорил, руководство знает, они работают в этом направлении, и я думаю, что усиление будет. А если не будет – то вообще ничего страшного.

– Какую задачу будете ставить перед командой на вторую часть чемпионата?

– Прогрессировать. Прогрессировать в игровом плане – это самое главное. И еще развитие клуба, развитие команды. Если футболисты будут делать все так, как они делают сейчас, я думаю, что мы на правильном пути и все будет хорошо.