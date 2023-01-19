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  4. Замена Мудрику. Арсенал берет лидера Брайтона, у него конфликт с Де Дзерби
Англия
19 января 2023, 13:11 | Обновлено 19 января 2023, 13:12
1750
0

Замена Мудрику. Арсенал берет лидера Брайтона, у него конфликт с Де Дзерби

Леандро Троссард близок к переходу в лондонскую команду

19 января 2023, 13:11 | Обновлено 19 января 2023, 13:12
1750
0
Замена Мудрику. Арсенал берет лидера Брайтона, у него конфликт с Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

«Арсенал» после неудачной попытки подписать Михаила Мудрика активизировал усилия по трансферу левого хавбека, продвинувшись в вопросе перехода лидера «Брайтона« Леандро Троссарда.

Сообщается, что стороны вышли на финишную прямую в переговорах о трансфере.

28-летний Троссард в нынешнем сезоне забил 7 голов и сделал три результативные передачи, однако у игрока возник конфликт с наставником Роберто Де Дзерби.

Руководство клуба хочет продать Троссарда, чтобы не испортить атмосферу в коллективе, а сам игрок уже согласовал с «Арсеналом» условия личного контракта.

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Леандро Троссард Арсенал Лондон Брайтон Михаил Мудрик
Источник Фабрицио Романо
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