Замена Мудрику. Арсенал берет лидера Брайтона, у него конфликт с Де Дзерби
Леандро Троссард близок к переходу в лондонскую команду
«Арсенал» после неудачной попытки подписать Михаила Мудрика активизировал усилия по трансферу левого хавбека, продвинувшись в вопросе перехода лидера «Брайтона« Леандро Троссарда.
Сообщается, что стороны вышли на финишную прямую в переговорах о трансфере.
28-летний Троссард в нынешнем сезоне забил 7 голов и сделал три результативные передачи, однако у игрока возник конфликт с наставником Роберто Де Дзерби.
Руководство клуба хочет продать Троссарда, чтобы не испортить атмосферу в коллективе, а сам игрок уже согласовал с «Арсеналом» условия личного контракта.
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