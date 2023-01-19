Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января
В пятницу на корты Мельбурна выйдут четыре украинки
20 января состоятся поединки третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде. Также начнутся соревнования в миксте.
В пятницу на корты Мельбурна выйдут четыре украинки.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Третий круг одиночного разряда
Rod Laver Arena. 1-й запуск (02:00)
Ангелина Калинина (№39 WTA) – Барбора Крейчикова (№23 WTA) [20]
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк (№61 WTA) – Джессика Пегула (№3 WTA) [3]
1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00*)
Катерина Байндл (№95 WTA) – Алена Остапенко (№17 WTA) [17]
Australian Open. Первый круг микста
Корт №14. 3-й запуск (08:30*)
Людмила Киченок / Гонсало Эскобар – Кимберли Биррелл / Ринки Хидзиката [WC]
*ориентировочное время начала по Киеву
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