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Australian Open
19 января 2023, 13:05 | Обновлено 19 января 2023, 13:06
428
0

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января

В пятницу на корты Мельбурна выйдут четыре украинки

19 января 2023, 13:05 | Обновлено 19 января 2023, 13:06
428
0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 20 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 января состоятся поединки третьего круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде. Также начнутся соревнования в миксте.

В пятницу на корты Мельбурна выйдут четыре украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Третий круг одиночного разряда

Rod Laver Arena. 1-й запуск (02:00)
Ангелина Калинина (№39 WTA) – Барбора Крейчикова (№23 WTA) [20]

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 04:00*)
Марта Костюк (№61 WTA) – Джессика Пегула (№3 WTA) [3]

1573 Arena. 3-й запуск (не ранее 05:00*)
Катерина Байндл (№95 WTA) – Алена Остапенко (№17 WTA) [17]

Australian Open. Первый круг микста

Корт №14. 3-й запуск (08:30*)
Людмила Киченок / Гонсало Эскобар – Кимберли Биррелл / Ринки Хидзиката [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Источник Sport.ua
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