Александр КАРАВАЕВ: «Заменить Цыганкова? Если скажут – буду играть»
Команда осталась без лидера
Универсал «Динамо» Александр Караваев пока не готов сказать, кто в составе киевской команды сможет заменить лидера Виктора Цыганкова, которого продали в «Жирону».
«Виктор – тот игрок, который делал результат. Конечно, будет очень сложно заменить Цыганкова. Лично я знаю, что от меня хочет тренер. Ему нужно, чтобы я выходил на поле тогда, когда ему нужно. В старте или со скамейки запасных – я должен быть готов. У меня никаких обид нет, если я не играю, потому что знаю – на меня рассчитывают, я должен в любой момент быть готовым».
«Если будет такая роль (заменить Цыганкова – прим), то буду играть на этой позиции. Но я играю и левого защитника, и левого хавбека... На всех позициях буду играть, где скажут», — отметил Караваев в комментарии журналисту Дмитрию Ильченко.
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