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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Заменить Цыганкова? Если скажут – буду играть»
Украина. Премьер лига
19 января 2023, 12:53 |
198
1

Александр КАРАВАЕВ: «Заменить Цыганкова? Если скажут – буду играть»

Команда осталась без лидера

19 января 2023, 12:53 |
198
1
Александр КАРАВАЕВ: «Заменить Цыганкова? Если скажут – буду играть»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Универсал «Динамо» Александр Караваев пока не готов сказать, кто в составе киевской команды сможет заменить лидера Виктора Цыганкова, которого продали в «Жирону».

«Виктор – тот игрок, который делал результат. Конечно, будет очень сложно заменить Цыганкова. Лично я знаю, что от меня хочет тренер. Ему нужно, чтобы я выходил на поле тогда, когда ему нужно. В старте или со скамейки запасных – я должен быть готов. У меня никаких обид нет, если я не играю, потому что знаю – на меня рассчитывают, я должен в любой момент быть готовым».

«Если будет такая роль (заменить Цыганкова – прим), то буду играть на этой позиции. Но я играю и левого защитника, и левого хавбека... На всех позициях буду играть, где скажут», — отметил Караваев в комментарии журналисту Дмитрию Ильченко.

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Александр Караваев Виктор Цыганков Динамо Киев
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Alex86 1
Замену игроку надо было давно готовить, а так абы заменить это не выход и так состав почти весь надо менять на усиление, была похоже надежда на цитаишвили, но судя по всему он не оправдал ни коем образом авансов
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