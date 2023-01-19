Судьи VAR во время матча будут объяснять зрителям свои решения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается вопросами футбольных правил, принял важное решение по поводу системы VAR.

После ряда скандальных эпизодов, в том числе на ЧМ-2022, было решено, что судья после просмотра VAR и своего вердикта должен будет тут же объяснить его зрителям на стадионе и тем, кто смотрит матч по ТВ.

Судья включит микрофон и пояснит, почему было принято именно такое решение. При этом сами переговоры и обсуждение арбитров останутся между ними и не попадут в публичный доступ.

Пока что такой формат с публичным объяснением решений будет применяться на уровне отдельных турниров. Дебют состоится на Клубном чемпионате мира.