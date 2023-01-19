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19 января 2023, 12:30 | Обновлено 19 января 2023, 12:31
555
2

Судьи VAR во время матча будут объяснять зрителям свои решения

Новый уровень взаимодействия

19 января 2023, 12:30 | Обновлено 19 января 2023, 12:31
555
2
Судьи VAR во время матча будут объяснять зрителям свои решения
Getty Images/Global Images Ukraine

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается вопросами футбольных правил, принял важное решение по поводу системы VAR.

После ряда скандальных эпизодов, в том числе на ЧМ-2022, было решено, что судья после просмотра VAR и своего вердикта должен будет тут же объяснить его зрителям на стадионе и тем, кто смотрит матч по ТВ.

Судья включит микрофон и пояснит, почему было принято именно такое решение. При этом сами переговоры и обсуждение арбитров останутся между ними и не попадут в публичный доступ.

Пока что такой формат с публичным объяснением решений будет применяться на уровне отдельных турниров. Дебют состоится на Клубном чемпионате мира.

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VAR
Источник The Athletic
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Умник
Где то вспотела Екатерина)))))
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Хутин Пуйло
Тоді матчі за участі Монзуль триватимуть по 3 години
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