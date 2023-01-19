Антонио КОНТЕ: «Я отдаю все ради клуба»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о возможной отставке.

«Люди, которые меня знают, не скажут вам, что я плохой тренер. Ни один из клубов, в которых я работал, не был недоволен моей приверженностью ему и тем, что я им дал.

Обычно, когда я ухожу, клуб очень сожалеет об этом, потому что они видят, как я работаю, и то, что я делаю. В этом аспекте я действительно доволен собой.

Я отдаю все ради клуба. Не только «Тоттенхэму»: и «Интеру», и «Ювентусу» – каждому клубу, где я был тренером. Это нормально, что когда я заканчиваю день, я устаю, потому что много работаю. И по этой причине они хотят, чтобы я остался надолго», - сказал Конте.