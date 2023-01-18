Источник: сборная Украины в марте сыграет товарищеский матч перед Англией

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч 23 марта 2023 года. Соперник сине-желтых по спаррингу пока неизвестен, сообщает vzbirna.

Спустя 3 дня, 26 марта, украинская команда стартует в отборе Евро-2024 на выезде, против команды Англии.

Сборная Украины остается без главного тренера после ухода Александра Петракова в начале января. 65-летний коуч работал наставником сборной почти 1,5 года, однако 1 января 2023 года у него закончился контракт.

Под руководством Петракова национальная сборная Украины провела 15 матчей: 6 побед, 7 ничьих и 2 поражения. Сине-желтая команда не смогла выйти в финальный раунд ЧМ-2022, кроме того заняла лишь второе место в группе Лиги наций B. 14 января Петраков возглавил сборную Армении.

В квалификации к Евро-2024 сборная Украины будет выступать в одной группе с командами Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.