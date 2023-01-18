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Australian Open
18 января 2023, 20:46 | Обновлено 18 января 2023, 20:52
59
0

Костюк/Русе – Коллинс/Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open

18 января 2023, 20:46 | Обновлено 18 января 2023, 20:52
59
0
Костюк/Русе – Коллинс/Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема ​​Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон ​(США / Великобритания). Матч состоится четвертым запуском на корте №17 после встречи Гадеки / Хон – Богдан / Мария. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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