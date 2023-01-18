Костюк/Русе – Коллинс/Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open
19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон (США / Великобритания). Матч состоится четвертым запуском на корте №17 после встречи Гадеки / Хон – Богдан / Мария. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.
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