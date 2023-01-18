Англия18 января 2023, 17:32 | Обновлено 18 января 2023, 17:44
215
0
ВИДЕО. Бускетс не хочет к Роналду, Калинина снова победила, ставим на МЮ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
18 января 2023, 17:32 | Обновлено 18 января 2023, 17:44
215
0
1. Серхио Бускетс отказался переходить в «Аль-Наср»
2. Наполи проиграл Кремонезе по пенальти
3. Калинина одержала еще одну победу в Австралии
4. Прогноз на матч Кристал Пэлас – МЮ
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2023, 10:31 0
Роналд Матаррита может оказаться в украинском клубе
Футбол | 17 января 2023, 20:31 7
Лондонцы уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам
Теннис | 18.01.2023, 00:10
Футбол | 18.01.2023, 12:11
Футбол | 18.01.2023, 05:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.01.2023, 10:45 8
18.01.2023, 01:16 3
17.01.2023, 17:54 3
17.01.2023, 05:05
16.01.2023, 19:59 9
17.01.2023, 03:22 9
16.01.2023, 18:20 14
17.01.2023, 05:32 1