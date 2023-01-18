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Англия
18 января 2023, 17:32 | Обновлено 18 января 2023, 17:44
215
0

ВИДЕО. Бускетс не хочет к Роналду, Калинина снова победила, ставим на МЮ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

18 января 2023, 17:32 | Обновлено 18 января 2023, 17:44
215
0
ВИДЕО. Бускетс не хочет к Роналду, Калинина снова победила, ставим на МЮ

1. Серхио Бускетс отказался переходить в «Аль-Наср»
2. Наполи проиграл Кремонезе по пенальти
3. Калинина одержала еще одну победу в Австралии
4. Прогноз на матч Кристал Пэлас – МЮ

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Источник Sport.ua
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