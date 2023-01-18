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  4. Киченок/Остапенко – Павлюченкова/Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
18 января 2023, 16:58 |
276
0

Киченок/Остапенко – Павлюченкова/Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open

18 января 2023, 16:58 |
276
0
Киченок/Остапенко – Павлюченкова/Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против дуэта ​Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина. Матч состоится четвертым запуском на корте №14 после встречи Кабрал / Соуза – Чачич / Куреши. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января
смотреть онлайн Australian Open 2023 Людмила Киченок Алена Остапенко Анастасия Павлюченкова Елена Рыбакина
Источник Sport.ua
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