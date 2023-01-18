Киченок/Остапенко – Павлюченкова/Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против дуэта ​Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина. Матч состоится четвертым запуском на корте №14 после встречи Кабрал / Соуза – Чачич / Куреши. Ориентировочное время начала матча – 06:30 по Киеву.

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