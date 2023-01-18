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Australian Open
18 января 2023, 16:35 | Обновлено 18 января 2023, 20:29
390
0

Калинина/ван Эйтванк – Ходзуми/Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open

18 января 2023, 16:35 | Обновлено 18 января 2023, 20:29
390
0
Калинина/ван Эйтванк – Ходзуми/Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии сразится против тандема ​Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения). Матч состоится первым запуском на корте №12. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Ангелина Калинина Алисон ван Эйтванк Эри Ходзуми Тамара Зиданшек Australian Open 2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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