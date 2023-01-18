Калинина/ван Эйтванк – Ходзуми/Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда Australian Open
19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в дуэте с Алисон ван Эйтванк из Бельгии сразится против тандема Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек (Япония / Словения). Матч состоится первым запуском на корте №12. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
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