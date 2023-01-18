Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В четверг на корты Мельбурна выйдут четыре украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Первый круг парного разряда

Корт №12, 1-й запуск (02:00)

Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек

Корт №15, 4-й запуск (06:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [5] – Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина

Корт №17, 4-й запуск (06:30*)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон

Корт №5, 5-й запуск (08:00*)

Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Александра Бозович / Лизетт Кабрера [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

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