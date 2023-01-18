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Australian Open
18 января 2023, 15:20 | Обновлено 18 января 2023, 16:26
746
0

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января

В четверг на корты Мельбурна выйдут четыре украинки

18 января 2023, 15:20 | Обновлено 18 января 2023, 16:26
746
0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января
Getty Images/Global Images Украина. Алена Остапенко и Людмила Киченок

19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В четверг на корты Мельбурна выйдут четыре украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Первый круг парного разряда

Корт №12, 1-й запуск (02:00)
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек

Корт №15, 4-й запуск (06:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [5] – Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина

Корт №17, 4-й запуск (06:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон

Корт №5, 5-й запуск (08:00*)
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Александра Бозович / Лизетт Кабрера [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Australian Open 2023 Ангелина Калинина Людмила Киченок Марта Костюк расписание Надежда Киченок Алисон ван Эйтванк Алена Остапенко Елена-Габриэла Русе Кимберли Циммерманн
Источник Sport.ua
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