Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 19 января
В четверг на корты Мельбурна выйдут четыре украинки
19 января стартуют матчи парного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В четверг на корты Мельбурна выйдут четыре украинки.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Первый круг парного разряда
Корт №12, 1-й запуск (02:00)
Ангелина Калинина / Алисон ван Эйтванк – Эри Ходзуми / Тамара Зиданшек
Корт №15, 4-й запуск (06:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [5] – Анастасия Павлюченкова / Елена Рыбакина
Корт №17, 4-й запуск (06:30*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Даниэль Коллинс / Хезер Уотсон
Корт №5, 5-й запуск (08:00*)
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Александра Бозович / Лизетт Кабрера [WC]
*ориентировочное время начала по Киеву
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