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Australian Open
18 января 2023, 14:52 | Обновлено 18 января 2023, 14:53
273
0

Людмила Киченок выступит в миксте на Australian Open

Партнером украинки станет Гонсало Эскобар из Колумбии

18 января 2023, 14:52 | Обновлено 18 января 2023, 14:53
273
0
Людмила Киченок выступит в миксте на Australian Open
Инстаграм Людмилы Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в смешанном парном разряде Australian Open вместе с Гонсало Эскобаром из Колумбии.

В первом круге микста Киченок и Эскобар сразятся против австралийского дуэта Кимберли Биррелл / Ринки Хидзиката, который получил уайлд-кард от организаторов.

Отметим, что Людмила на Australian Open в смешанном парном разряде не заходила дальше второго раунда. Лучшее выступление на турнирах Grand Slam – 1/4 финала на Уимблдоне-2017 в паре с хорватом Мате Павичем.

В женском парном разряде Людмила в четверг начнет выступления в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Людмила Киченок Гонсало Эскобар Кимберли Биррелл Ринки Хидзиката
Источник Sport.ua
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