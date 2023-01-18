Людмила Киченок выступит в миксте на Australian Open
Партнером украинки станет Гонсало Эскобар из Колумбии
Украинская теннисистка Людмила Киченок выступит в смешанном парном разряде Australian Open вместе с Гонсало Эскобаром из Колумбии.
В первом круге микста Киченок и Эскобар сразятся против австралийского дуэта Кимберли Биррелл / Ринки Хидзиката, который получил уайлд-кард от организаторов.
Отметим, что Людмила на Australian Open в смешанном парном разряде не заходила дальше второго раунда. Лучшее выступление на турнирах Grand Slam – 1/4 финала на Уимблдоне-2017 в паре с хорватом Мате Павичем.
В женском парном разряде Людмила в четверг начнет выступления в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии.
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