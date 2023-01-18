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  4. ВИДЕО. Кублер выиграл у Хачанова розыгрыш на 70 ударов
Australian Open
18 января 2023, 14:39 |
154
0

ВИДЕО. Кублер выиграл у Хачанова розыгрыш на 70 ударов

Такое бывает нечасто

18 января 2023, 14:39 |
154
0
ВИДЕО. Кублер выиграл у Хачанова розыгрыш на 70 ударов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейсон Кублер

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Кареном Хачановым и Джейсоном Кублером состоялся розыгрыш из 70 ударов.

В десятом гейме второго сета Кублеру удалось реализовать брейкпоинт в этом розыгрыше только с помощью троса.

Хачанов в третьем раунде сразится против Фрэнсиса Тиафо из США.

Australian Open. Второй круг
Карен Хачанов – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2

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Карен Хачанов Джейсон Кублер Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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