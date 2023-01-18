ВИДЕО. Кублер выиграл у Хачанова розыгрыш на 70 ударов

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Кареном Хачановым и Джейсоном Кублером состоялся розыгрыш из 70 ударов.

В десятом гейме второго сета Кублеру удалось реализовать брейкпоинт в этом розыгрыше только с помощью троса.

Хачанов в третьем раунде сразится против Фрэнсиса Тиафо из США.

Australian Open. Второй круг

Карен Хачанов – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2