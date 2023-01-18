Australian Open18 января 2023, 14:39 |
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ВИДЕО. Кублер выиграл у Хачанова розыгрыш на 70 ударов
Такое бывает нечасто
18 января 2023, 14:39 |
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В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между Кареном Хачановым и Джейсоном Кублером состоялся розыгрыш из 70 ударов.
В десятом гейме второго сета Кублеру удалось реализовать брейкпоинт в этом розыгрыше только с помощью троса.
Хачанов в третьем раунде сразится против Фрэнсиса Тиафо из США.
Australian Open. Второй круг
Карен Хачанов – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:2
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