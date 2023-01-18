Суперкубок Италии
18.01.2023 21:00 - : -
Италия18 января 2023, 13:50 |
46
0
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч за Суперкубок Италии пройдет 18 января, начало в 21:00
18 января 2023, 13:50 |
46
0
В среду, 18 января, состоится финал Суперкубка Италии по футболу между «Миланом» и «Интером». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву, матч покажет сервис Megogo.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2023, 04:25 2
Смотрите видеообзор повторного матча 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 17 января 2023, 15:46 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 17.01.2023, 14:03
Футбол | 17.01.2023, 15:48
Теннис | 18.01.2023, 10:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2023, 09:15 5
16.01.2023, 18:20 14
17.01.2023, 21:31 1
16.01.2023, 16:10 4
16.01.2023, 18:01 5
17.01.2023, 05:32 1
16.01.2023, 11:58 17
18.01.2023, 00:10