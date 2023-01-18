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Суперкубок Италии
Милан
18.01.2023 21:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 января 2023, 13:50 |
46
0

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч за Суперкубок Италии пройдет 18 января, начало в 21:00

18 января 2023, 13:50 |
46
0
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 января, состоится финал Суперкубка Италии по футболу между «Миланом» и «Интером». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву, матч покажет сервис Megogo.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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