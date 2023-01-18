В среду, 18 января, состоится финал Суперкубка Италии по футболу между «Миланом» и «Интером». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.

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Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву, матч покажет сервис Megogo.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.