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Англия
18 января 2023, 12:11 | Обновлено 18 января 2023, 12:33
776
2

Британский миллиардер объявил о желании приобрести Манчестер Юнайтед

Ранее семья Глейзеров заявила, что готова продать минимум часть клуба

18 января 2023, 12:11 | Обновлено 18 января 2023, 12:33
776
2
Британский миллиардер объявил о желании приобрести Манчестер Юнайтед
Sky Sports. Джим Редклифф

Джим Рэдклифф, один из богатейших людей Великобритании, официально заявил о том, что его компания Ineos хочет приобрести клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед».

В конце минувшего года нынешние владельцы МЮ, семья Глейзеров, сообщили о желании продать свой актив частично или полностью.

Ранее Рэдклифф пытался приобрести у Романа Абрамовича «Челси», но весной 2022 года «cиние» перешли в собственность американца Тодда Боли.

Теперь Рэдклифф, чье состояние оценивают в 8-10 миллиардов фунтов, хочет приобрести МЮ. Компания Ineos уже владеет клубами «Ницца» и «Лозанна», а также частью команды Ф-1 Мерседес.

Примерно в одно время с МЮ о желании продать часть клуба заявили владельцы «Ливерпуля».

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Источник BBC
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Комментарии 2
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alex35536376446
Молодцы, имя сменили, а вот фамилия так и осталась от актера. Рэтклифф он, а не Рэдклифф.
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0
alex35536376446
"Даніель Редкліфф"
Ахахахах, редакция данного сайта пробила очередное дно  Хорошо хоть фотку правильную поставили, а не Гарри Поттера.
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