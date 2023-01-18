Британский миллиардер объявил о желании приобрести Манчестер Юнайтед
Ранее семья Глейзеров заявила, что готова продать минимум часть клуба
Джим Рэдклифф, один из богатейших людей Великобритании, официально заявил о том, что его компания Ineos хочет приобрести клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед».
В конце минувшего года нынешние владельцы МЮ, семья Глейзеров, сообщили о желании продать свой актив частично или полностью.
Ранее Рэдклифф пытался приобрести у Романа Абрамовича «Челси», но весной 2022 года «cиние» перешли в собственность американца Тодда Боли.
Теперь Рэдклифф, чье состояние оценивают в 8-10 миллиардов фунтов, хочет приобрести МЮ. Компания Ineos уже владеет клубами «Ницца» и «Лозанна», а также частью команды Ф-1 Мерседес.
Примерно в одно время с МЮ о желании продать часть клуба заявили владельцы «Ливерпуля».
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