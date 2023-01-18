Металлист рассказал о планах команды на зимнюю подготовку

Клуб УПЛ «Металлист» сообщил о том, что команда выйдет из отпуска одной из последних среди представителей чемпионата – 20 января.

После этого харьковчане отправятся в Турцию, где проведут два двухнедельных сбора, а финальная часть подготовки ко второй части сезона пройдет в Ужгороде.

Список игроков клуб опубликует позже. Ранее стало известно, что ряд футболистов «Металлиста» отправились на сбор с «Днепром-1».

Команда завершила первую часть сезона УПЛ на 11-м месте.