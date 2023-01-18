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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Украина. Премьер лига
18 января 2023, 11:28 | Обновлено 18 января 2023, 11:35
1731
3

Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал

Ждем следующий большой трансфер украинского игрока

18 января 2023, 11:28 | Обновлено 18 января 2023, 11:35
1731
3
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич считает, что следующим украинским игроком, который может перебраться в сильный чемпионат, должен стать хавбек Николай Шапаренко.

«Кто в УПЛ может быть следующим Мудриком? Думаю, это должен быть Коля Шапаренко. Дай Бог, чтобы он поскорее восстановился и вышел на тот уровень, на котором он был».

«У него очень большой потенциал, чтобы играть в топ-чемпионате и в топ-команде», — убежден Хацкевич.

Шапаренко в сентябре получил серьезное повреждение колена, но должен восстановиться к одному из зимних сборов киевской команды.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Николай Шапаренко
Источник FanDay
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Комментарии 3
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Remark
Физрук переобулся. При нем же Шапаренко был главным неудачником клуба, и сам же Хацкевич не понимал что в Коле есть от футболиста))) А заиграл он только при Луческу. 
П.С. К человеческим качествам и как к футболисту у меня к Александру вопросов нет, но как тренер он ... ну, не очень - это очень мягко сказано.
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0
donnerwetter
Какой то Коля не того...  Вот сразу как то у него пошло. Потом потух. Мистер его вытащил и он снова ярко заиграл. И опять потух. Казалось вот он, новый Заваров или что то рядом.  А у него часто   взгляд как на фото вверху.   Как будто жертва  армейской  дедовщины из кино.   А жаль.... 
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0
Сергій Волиняка
харцкевич? А це що за підарас
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-7
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