Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал

Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич считает, что следующим украинским игроком, который может перебраться в сильный чемпионат, должен стать хавбек Николай Шапаренко.

«Кто в УПЛ может быть следующим Мудриком? Думаю, это должен быть Коля Шапаренко. Дай Бог, чтобы он поскорее восстановился и вышел на тот уровень, на котором он был».

«У него очень большой потенциал, чтобы играть в топ-чемпионате и в топ-команде», — убежден Хацкевич.

Шапаренко в сентябре получил серьезное повреждение колена, но должен восстановиться к одному из зимних сборов киевской команды.