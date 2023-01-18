Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Ждем следующий большой трансфер украинского игрока
Экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич считает, что следующим украинским игроком, который может перебраться в сильный чемпионат, должен стать хавбек Николай Шапаренко.
«Кто в УПЛ может быть следующим Мудриком? Думаю, это должен быть Коля Шапаренко. Дай Бог, чтобы он поскорее восстановился и вышел на тот уровень, на котором он был».
«У него очень большой потенциал, чтобы играть в топ-чемпионате и в топ-команде», — убежден Хацкевич.
Шапаренко в сентябре получил серьезное повреждение колена, но должен восстановиться к одному из зимних сборов киевской команды.
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