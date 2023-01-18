Луис Суарес отличился хет-триком в дебютном матче за Гремио

Нападающий Луис Суарес сделал хет-трик в дебютном матче за бразильский «Гремио».

«Гремио» разгромил мексиканский клуб «Сан-Луис» в матче за ежегодный кубок «Рекопа Гауча» (4:1).

35-летний уругваец в этой встрече стал автором хет-трика, который он оформил за 34 минуты.

Соглашение Суареса с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года.