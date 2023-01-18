Бразилия18 января 2023, 11:17 | Обновлено 18 января 2023, 11:33
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Луис Суарес отличился хет-триком в дебютном матче за Гремио
35-летний уругваец успешно начал бразильский этап карьеры
18 января 2023, 11:17 | Обновлено 18 января 2023, 11:33
763
0
Нападающий Луис Суарес сделал хет-трик в дебютном матче за бразильский «Гремио».
«Гремио» разгромил мексиканский клуб «Сан-Луис» в матче за ежегодный кубок «Рекопа Гауча» (4:1).
35-летний уругваец в этой встрече стал автором хет-трика, который он оформил за 34 минуты.
Соглашение Суареса с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года.
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