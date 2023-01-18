Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Суарес отличился хет-триком в дебютном матче за Гремио
Бразилия
18 января 2023, 11:17 | Обновлено 18 января 2023, 11:33
763
0

Луис Суарес отличился хет-триком в дебютном матче за Гремио

35-летний уругваец успешно начал бразильский этап карьеры

18 января 2023, 11:17 | Обновлено 18 января 2023, 11:33
763
0
Луис Суарес отличился хет-триком в дебютном матче за Гремио
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Нападающий Луис Суарес сделал хет-трик в дебютном матче за бразильский «Гремио».

«Гремио» разгромил мексиканский клуб «Сан-Луис» в матче за ежегодный кубок «Рекопа Гауча» (4:1).

35-летний уругваец в этой встрече стал автором хет-трика, который он оформил за 34 минуты.

Соглашение Суареса с бразильским клубом рассчитано до конца 2024 года.

По теме:
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
Оглашен рейтинг самых дорогих зимних продаж в истории украинского футбола
Луис Суарес Гремио
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 хочет подписать костариканца. Он сыграл на ЧМ-2022
Футбол | 18 января 2023, 10:31 0
Днепр-1 хочет подписать костариканца. Он сыграл на ЧМ-2022
Днепр-1 хочет подписать костариканца. Он сыграл на ЧМ-2022

Роналд Матаррита может оказаться в украинском клубе

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
Футбол | 17 января 2023, 17:54 3
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича

Мюнхенцы заключили новый контракт с талантливым игроком

В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
Война | 18.01.2023, 10:35
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Футбол | 17.01.2023, 22:01
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Такой партнер для Мудрика не нужен. Челси не подпишет игрока из россии
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Футбол | 17.01.2023, 17:45
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Ракицкий номер два. В УПЛ может вернуться украинец, который играл на россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
17.01.2023, 11:12 22
Война
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
17.01.2023, 05:05
Теннис
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
16.01.2023, 19:59 9
Футбол
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
16.01.2023, 17:50 57
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
16.01.2023, 11:58 18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
17.01.2023, 14:03 67
Футбол
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
16.01.2023, 16:10 4
Бокс
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
16.01.2023, 16:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности