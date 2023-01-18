Днепр-1 хочет подписать костариканца. Он сыграл на ЧМ-2022

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» работает над подписанием костариканского игрока Роналда Матаррита, который сейчас является свободным агентом.

28-летний игрок, который может закрыть весь левый фланг, последние сезоны выступал в США в составах «Нью-Йорк Сити» и «Цинциннати».

На ЧМ-2022 Матаррита сыграл чуть больше 16 минут в матче с Германией и 10 минут в поединке с Испанией.

Ранее «Днепр-1» остался без левого защитника Габриэля Бусанелло, который покинул команду, а также не исключен уход Яниса Амаша, поэтому клуб ищет замену.