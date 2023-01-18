ВИДЕО. «Желаем удачи». Динамо вспомнило яркие моменты Цыганкова

«Динамо» после трансфера хавбека и лидера команды Виктора Цыганкова в «Жирону» вспомнило яркие моменту игрока в киевской команде, поблагодарив его за выступления.

Во вторник полузащитник перебрался в клуб Ла Лиги, а «Динамо» получило 5 миллионов евро.