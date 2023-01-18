Украина. Премьер лига18 января 2023, 09:31 |
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ВИДЕО. «Желаем удачи». Динамо вспомнило яркие моменты Цыганкова
Киевляне остались без лидера команды
18 января 2023, 09:31 |
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«Динамо» после трансфера хавбека и лидера команды Виктора Цыганкова в «Жирону» вспомнило яркие моменту игрока в киевской команде, поблагодарив его за выступления.
Во вторник полузащитник перебрался в клуб Ла Лиги, а «Динамо» получило 5 миллионов евро.
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