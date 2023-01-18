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  4. ВИДЕО. «Желаем удачи». Динамо вспомнило яркие моменты Цыганкова
Украина. Премьер лига
18 января 2023, 09:31 |
477
0

ВИДЕО. «Желаем удачи». Динамо вспомнило яркие моменты Цыганкова

Киевляне остались без лидера команды

18 января 2023, 09:31 |
477
0
ВИДЕО. «Желаем удачи». Динамо вспомнило яркие моменты Цыганкова
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

«Динамо» после трансфера хавбека и лидера команды Виктора Цыганкова в «Жирону» вспомнило яркие моменту игрока в киевской команде, поблагодарив его за выступления.

Во вторник полузащитник перебрался в клуб Ла Лиги, а «Динамо» получило 5 миллионов евро.

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Динамо Киев Виктор Цыганков видео
Источник Sport.ua
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