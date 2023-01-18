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  4. Australian Open. Свентек вышла в третий круг
Australian Open
18 января 2023, 09:57 |
188
0

Australian Open. Свентек вышла в третий круг

Польская теннисистка продолжает уверенное шествие по турнирной сетке

18 января 2023, 09:57 |
188
0
Australian Open. Свентек вышла в третий круг
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира полька Ига Свентек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Свентек в двух сетах справилась с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано. Общая длительность матча составила один час и 24 минуты.

Australian Open. Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 6:3

В третьем круге Свентек сыграет против победительницы встречи Кристина Букша (Испания, Q) – Бьянка Андрееску (Канада).

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Ига Свёнтек Australian Open 2023 Камила Осорио
Источник Sport.ua
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