Australian Open18 января 2023, 09:57 |
188
0
Australian Open. Свентек вышла в третий круг
Польская теннисистка продолжает уверенное шествие по турнирной сетке
18 января 2023, 09:57 |
188
0
Первая ракетка мира полька Ига Свентек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Свентек в двух сетах справилась с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано. Общая длительность матча составила один час и 24 минуты.
Australian Open. Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 6:3
В третьем круге Свентек сыграет против победительницы встречи Кристина Букша (Испания, Q) – Бьянка Андрееску (Канада).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2023, 14:03 66
25-летний вингер перешел в испанский клуб
Футбол | 17 января 2023, 18:52 0
Украинец отличился за молодежную команду английского клуба
Теннис | 17.01.2023, 14:46
Футбол | 18.01.2023, 05:30
Футбол | 17.01.2023, 17:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2023, 16:10 4
16.01.2023, 17:50 57
16.01.2023, 20:36 6
17.01.2023, 05:05
16.01.2023, 09:15 48
16.01.2023, 18:20 14
16.01.2023, 10:12 36
16.01.2023, 17:45 9