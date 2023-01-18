Australian Open. Свентек вышла в третий круг

Первая ракетка мира полька Ига Свентек вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Свентек в двух сетах справилась с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано. Общая длительность матча составила один час и 24 минуты.

Australian Open. Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 6:3

В третьем круге Свентек сыграет против победительницы встречи Кристина Букша (Испания, Q) – Бьянка Андрееску (Канада).