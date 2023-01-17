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Германия
17 января 2023, 21:45 | Обновлено 17 января 2023, 22:01
476
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д усилилась норвежским защитником

Юлиан Рюэрсон подписал контракт с командой из Дортмунда до июня 2026 года

17 января 2023, 21:45 | Обновлено 17 января 2023, 22:01
476
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д усилилась норвежским защитником
ФК Боруссия Д. Юлиан Рюэрсон

Норвежский защитник Юлиан Рюэрсон перешел из «Униона Берлин» в дортмундскую «Боруссию».

Контракт футболиста с командой из Дортмунда подписан до июня 2026 года. Юлиан будет играть в футболке с номером 26.

По неофициальным данным, переход игрока обошелся немецкому гранду в 5 млн евро.

25-летний норвежец в текущем сезоне за «Унион» провел 21 матч, без забитых голов.

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Юлиан Рюэрсон Боруссия Дортмунд трансферы трансферы УПЛ Унион Берлин
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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