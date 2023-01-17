ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д усилилась норвежским защитником
Юлиан Рюэрсон подписал контракт с командой из Дортмунда до июня 2026 года
Норвежский защитник Юлиан Рюэрсон перешел из «Униона Берлин» в дортмундскую «Боруссию».
Контракт футболиста с командой из Дортмунда подписан до июня 2026 года. Юлиан будет играть в футболке с номером 26.
По неофициальным данным, переход игрока обошелся немецкому гранду в 5 млн евро.
25-летний норвежец в текущем сезоне за «Унион» провел 21 матч, без забитых голов.
Velkommen Julian! 🇳🇴⚫️🟡 pic.twitter.com/mgkly9NYbp— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 17, 2023
B&Y suits you Julian 😁 pic.twitter.com/XjVj0FLyFh— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 17, 2023
JR26 🇳🇴💫 pic.twitter.com/q9co8Yms2Y— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 17, 2023
Neuer Norweger im Netz! 🎣🇳🇴 pic.twitter.com/3cM9MN03Kj— Borussia Dortmund (@BVB) January 17, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы уже обсуждали с «Барселоной» потенциальные соглашения по двум игрокам
Новое интересное видео на YouTube-канале Записки украинского болельщика