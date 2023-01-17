ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д усилилась норвежским защитником

Норвежский защитник Юлиан Рюэрсон перешел из «Униона Берлин» в дортмундскую «Боруссию».

Контракт футболиста с командой из Дортмунда подписан до июня 2026 года. Юлиан будет играть в футболке с номером 26.

По неофициальным данным, переход игрока обошелся немецкому гранду в 5 млн евро.

25-летний норвежец в текущем сезоне за «Унион» провел 21 матч, без забитых голов.

B&Y suits you Julian 😁 pic.twitter.com/XjVj0FLyFh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 17, 2023