РОТАНЬ: «Футболисты и тренеры прекрасно знают поставленную задачу»

Завтра, 18 января, «Александрия» отправляется на зимние сборы в Турцию. В преддверии выезда главный тренер команды Руслан Ротань рассказал о ситуации в клубе:

«Сказать, что сейчас мы находимся в активном поиске это будет неправда. В нашем распоряжении есть футболисты, те же нападающие, мы предоставим им шанс проявить себя. Впереди сборы, тренировки, спарринги. Пусть зарекомендуют себя, покажут свои лучшие качества на поле. Мы посмотрим, и тогда будем принимать решения. У нас с тренерским штабом есть свое видение игры. Благодаря тренировкам и спаррингам мы увидим, подходит ли к нашей модели игры тот или иной футболист. Только так. Но на сегодняшний день, я вижу, что это уже сформированная команда, я вижу в ней потенциал и надеюсь, что мы все вместе будем идти к поставленным целям.

В начале собрания мы проведем тестирование игроков для понимания физического состояния, возможностей и порогов наших футболистов. Тренировки первой части собрания будут направлены на усовершенствование физической подготовки, а также на технико-тактические действия. Тактики будет много, нам ведь необходимо ознакомить футболистов с нашими требованиями. Они не во всем будут совпадать с теми подходами, которые были раньше, поэтому на это потребуется время. К тому же каждые четыре дня у нас запланированы спарринги. Выйдут такие мини-циклы.

По итогам первого сбора мы сделаем анализ, и в зависимости от результатов и готовности футболистов, возможно, в определенной степени скорректируем второй этап подготовки.

Сочетание с работой в молодежной сборной? Когда я принимал решение возглавить «Александрию», я был готов к работе. Я уверен, что у меня хватит сил, мотивации и времени на обе команды. По организационным моментам, на время игр сборной в чемпионате будет пауза. Итак, все успеем.

Мы общались с президентом клуба. И тренеры, и футболисты прекрасно знают поставленную задачу. Она не изменилась. Но лично меня сейчас интересует не только задача на этот сезон, но и будущее, которое будет дальше. Основная цель тренерского штаба – улучшить игру футболистов, а это ежедневный труд, потому что только своей игрой мы можем добиваться необходимых результатов в конкретном матче. Каждый из нас понимает степень ответственности, поэтому будем работать, много работать».