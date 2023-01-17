Италия17 января 2023, 22:09 | Обновлено 17 января 2023, 22:54
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Где смотреть онлайн матч Суперкубка Италии Милан – Интер
Битва исторических соперников за трофей
17 января 2023, 22:09 | Обновлено 17 января 2023, 22:54
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В среду, 18 января, состоится матч за Суперкубок Италии. В поединке, который пройдет в Саудовской Аравии, сыграют «Милан» и «Интер».
Встреча начнется в 21:00.
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Италии.
В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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