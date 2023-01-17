В среду, 18 января, состоится матч за Суперкубок Италии. В поединке, который пройдет в Саудовской Аравии, сыграют «Милан» и «Интер».

Встреча начнется в 21:00.

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Италии.

В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.