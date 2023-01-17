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Италия
17 января 2023, 22:09 | Обновлено 17 января 2023, 22:54
127
0

Где смотреть онлайн матч Суперкубка Италии Милан – Интер

Битва исторических соперников за трофей

17 января 2023, 22:09 | Обновлено 17 января 2023, 22:54
127
0
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Италии Милан – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 января, состоится матч за Суперкубок Италии. В поединке, который пройдет в Саудовской Аравии, сыграют «Милан» и «Интер».

Встреча начнется в 21:00.

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Италии.

В Украине матч будет транслировать сервис Megogo.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Источник Sport.ua
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