Костюк рассказала, почему не будет пожимать руки теннисисткам из рф и рб
Марта хочет услышать от каждой соперницы четкую позиции с осуждением российского вторжения в Украину
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не будет пожимать руки российским и белорусским игрокам, которые не осудили военное вторжения рф в Украину.
«Я не изменила мнения в отношении войны и всего, что происходит в туре. Потому что люди, которые просто говорят, что не хотят войны, – это звучит так, будто мы [Украина] хотим войны. Очевидно, что мы тоже не хотим войны.
Я считаю, что тот, кто высказывается ясно [по поводу российской агрессии], имеет полное право быть в туре, но тот, кто этого не делает… Я не думаю, что это просто гуманно.
Я особо ни с кем [из игроков из рф и рб] не разговариваю. Я почти не говорю им «привет», – сказала Марта.
Также Костюк уверенна, что Украина в конечно итоге одержит победу.
«Я не думаю, что у нас был бы шанс, если бы в это не верили. Просто нужно время и, к сожалению, много потерь и смертей, в том числе и среди мирного населения», – добавила украинка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» отпустил своего лидера в АПЛ за 100 миллионов евро
Генеральный директор «Шахтера» – о самом дорогом трансфере «горняков» в истории