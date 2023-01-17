Костюк рассказала, почему не будет пожимать руки теннисисткам из рф и рб

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему не будет пожимать руки российским и белорусским игрокам, которые не осудили военное вторжения рф в Украину.



«Я не изменила мнения в отношении войны и всего, что происходит в туре. Потому что люди, которые просто говорят, что не хотят войны, – это звучит так, будто мы [Украина] хотим войны. Очевидно, что мы тоже не хотим войны.



Я считаю, что тот, кто высказывается ясно [по поводу российской агрессии], имеет полное право быть в туре, но тот, кто этого не делает… Я не думаю, что это просто гуманно.



Я особо ни с кем [из игроков из рф и рб] не разговариваю. Я почти не говорю им «привет», – сказала Марта.



Также Костюк уверенна, что Украина в конечно итоге одержит победу.



«Я не думаю, что у нас был бы шанс, если бы в это не верили. Просто нужно время и, к сожалению, много потерь и смертей, в том числе и среди мирного населения», – добавила украинка.