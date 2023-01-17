Катерина Байндл – Кэти Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка сразится против Кэти Макнелли из США (№94 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №15 после доигрыша поединка Векич – Селехметьева. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анной Бондар из Венгрии (№81 WTA) или Аленой Остапенко из Латвии (№17 WTA).

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