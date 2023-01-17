Марта Костюк – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка сразится против Оливии Гадеки (№199 WTA) из Австралии, которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится четвертым запуском на корте ​John Cain Arena после поединка Касаткина – Грачева. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой (№3 WTA) или Александрой Соснович (№38 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА