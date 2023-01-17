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  4. Марта Костюк – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 января 2023, 19:45 |
378
2

Марта Костюк – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча второго круга Australian Open

17 января 2023, 19:45 |
378
2
Марта Костюк – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка сразится против Оливии Гадеки (№199 WTA) из Австралии, которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится четвертым запуском на корте ​John Cain Arena после поединка Касаткина – Грачева. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой (№3 WTA) или Александрой Соснович (№38 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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aleks8-48
Как всегда, за редким исключением, ожидается очередная попытка от очередного мегого отбить желание у украинских болельщиков живущих за границей следить за своими спортсменами. Они и есть сепаратисты, которые вынуждают смотреть игры наших спортсменов по вражеским ТВ. Неужели не найдётся того, кто этих хапуг остановит хотя бы во время войны? Ожидаю бан,ведь на этом сайте не любят, когда вещи называют своими именами,но всё же надеюсь,что люди это прочитают и поддержат меня.
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