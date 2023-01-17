Марта Костюк – Оливия Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча второго круга Australian Open
18 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Во втором раунде украинка сразится против Оливии Гадеки (№199 WTA) из Австралии, которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится четвертым запуском на корте John Cain Arena после поединка Касаткина – Грачева. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Джессикой Пегулой (№3 WTA) или Александрой Соснович (№38 WTA).
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