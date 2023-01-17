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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 19:05 |
339
0

ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере

Новое интересное видео на YouTube-канале Записки украинского болельщика

17 января 2023, 19:05 |
339
0
ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере
ЗУБ

Новое интересное видео опубликовано на YouTube-канале Записки украинского болельщика.

В новом видео на канале рассмотрены следующие актуальные темы:

  • Цыганков в Жироне. Сколько получит Динамо?
  • Шанс для Мудрика
  • Ракицкий в Шахтере

ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере

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видео Записки украинского болельщика Виктор Цыганков Михаил Мудрик Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
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