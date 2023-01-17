Украина. Премьер лига17 января 2023, 19:05 |
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ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере
Новое интересное видео на YouTube-канале Записки украинского болельщика
17 января 2023, 19:05 |
339
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Новое интересное видео опубликовано на YouTube-канале Записки украинского болельщика.
В новом видео на канале рассмотрены следующие актуальные темы:
- Цыганков в Жироне. Сколько получит Динамо?
- Шанс для Мудрика
- Ракицкий в Шахтере
ВИДЕО. Шанс для Мудрика, Цыганков в Жироне, Ракицкий в Шахтере
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