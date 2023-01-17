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17 января 2023, 18:29 |
395
0

ФОТО. СВИТОЛИНА: «Продолжаем держать внимание всего мира на войне»

Украинская теннисистка посетила Всемирный экономический форум в Давосе-2023

17 января 2023, 18:29 |
395
0
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Продолжаем держать внимание всего мира на войне»
Instagram. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе-2023:

«Здесь, в Украинском доме в Давосе, мы продолжаем наращивать поддержку Украины и держать внимание всего мира на войне и том, что сейчас переживает каждый украинец.

Мы единственные, мы продолжаем сражаться каждый на своем фронте. Украина – это каждый, кто к нам присоединяется».

Свитолина – посол платформы United24, которая собирает средства на поддержку украинцев во время войны.

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Элина Свитолина фото United24 российско-украинская война
Источник Instagram
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