ФОТО. СВИТОЛИНА: «Продолжаем держать внимание всего мира на войне»

Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе-2023:

«Здесь, в Украинском доме в Давосе, мы продолжаем наращивать поддержку Украины и держать внимание всего мира на войне и том, что сейчас переживает каждый украинец.

Мы единственные, мы продолжаем сражаться каждый на своем фронте. Украина – это каждый, кто к нам присоединяется».

Свитолина – посол платформы United24, которая собирает средства на поддержку украинцев во время войны.