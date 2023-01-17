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Германия
17 января 2023, 17:54 | Обновлено 17 января 2023, 18:03
1409
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича

Мюнхенцы заключили новый контракт с талантливым игроком

17 января 2023, 17:54 | Обновлено 17 января 2023, 18:03
1409
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария переподписала Ибрагимовича
ФК Бавария Мюнхен

Мюнхенская «Бавария» сообщила о подписании нового соглашения с 17-летним полузащитником Арийоном Ибрагимовичем. Договор будет действовать до лета 2025 года.

Немец Ибрагимович присоединился к «Баварии» в 13-летнем возрасте, перейдя из «Нюрнберга». На его счету 48 матчей в рядах клубных команд U-17 и U-19, в которых он забил 25 голов.

В текущем сезоне Арийон Ибрагимович провел в Бундеслиге U-19, Юношеской лиге УЕФА и региональной лиге Баварии 16 матчей, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.

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трансферы Бавария Арийон Ибрагимович
Источник ФК Бавария
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