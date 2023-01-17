Футболка з автографом Мудрика на благодійному аукціоні

Sport&Business Club Ukraine спільно з благодійною організацією B42KON розпочинають черговий аукціон для збору коштів на машину швидкої допомоги для захисників України.

Цього разу на аукціон виставлено футболку з автографом ньюзмейкера останніх тижнів в українському футболі, найдорожчого трансферу в історії України – Михайла Мудрика!

Це спеціальна футболка збірної України, виготовлена для матчу Лігі Націй між Україною та Шотландією (0:0), що відбувся 27 вересня 2022 року.

Мінімальний крок підвищення – 500 грн. Взяти участь в аукціоні можна за посиланням https://www.instagram.com/p/Cnew9JFrBl1 до 21:00 20 січня.

Якщо ставку буде зроблено менш ніж за 15 хвилин до завершення аукціону, його буде продовжено ще на 10 хвилин після кожної наступної ставки.