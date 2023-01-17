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Англия
17 января 2023, 15:46 | Обновлено 17 января 2023, 16:10
273
0

ВИДЕО. Флаги рф запрещены, Зинченко в сборной тура, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

17 января 2023, 15:46 | Обновлено 17 января 2023, 16:10
273
0
ВИДЕО. Флаги рф запрещены, Зинченко в сборной тура, ставим на Ливерпуль

1. Зинченко вошел в символическую сборную тура
2. Тухель и Почеттино вскоре могут вернуться в АПЛ
3. Флаги РФ и РБ запрещены на Australian Open
4. Прогноз на матч Вулверхэмптон – Ливерпуль

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Источник Sport.ua
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