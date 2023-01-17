Ангелина Калинина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча второго круга Australian Open
18 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Во втором раунде украинка сразится против Петры Квитовой из Чехии (№15 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте John Cain Arena после поединка Этчеверри – Синнер. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча сыграет с Барборой Крейчиковой (№23 WTA) или Кларой Бюрель (№130 WTA).
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