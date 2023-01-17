Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
17 января 2023, 13:20 |
500
0

Ангелина Калинина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча второго круга Australian Open

17 января 2023, 13:20 |
500
0
Ангелина Калинина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

18 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка сразится против Петры Квитовой из Чехии (№15 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте ​John Cain Arena после поединка Этчеверри – Синнер. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Во втором круге победительница матча сыграет с Барборой Крейчиковой (№23 WTA) или Кларой Бюрель (№130 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Зверев выиграл первый матч после жуткой травмы в полуфинале Ролан Гаррос
Маррей ушел с матчбола и обыграл Берреттини в первом круге Australian Open
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Ангелина Калинина смотреть онлайн Australian Open 2023 Петра Квитова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Футбол | 16 января 2023, 16:23 18
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср

Аргентинец получает прекрасную возможность превзойти многие достижения португальца

Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Футбол | 17 января 2023, 10:51 8
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов

Немецкий клуб подтвердил продажу Нкунку

Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Футбол | 16.01.2023, 23:31
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Источник: переговоры успешны, Цыганков переходит в Жирону уже сейчас
Крутых сравнял счет в матче со Шварцманом на Australian Open 2023
Теннис | 17.01.2023, 04:05
Крутых сравнял счет в матче со Шварцманом на Australian Open 2023
Крутых сравнял счет в матче со Шварцманом на Australian Open 2023
Трансфер через черный ход. Почему Цыганков не пошел стопами Ярмоленко
Футбол | 17.01.2023, 09:35
Трансфер через черный ход. Почему Цыганков не пошел стопами Ярмоленко
Трансфер через черный ход. Почему Цыганков не пошел стопами Ярмоленко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
15.01.2023, 20:31 10
Футбол
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
17.01.2023, 00:52 2
Другие виды
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
15.01.2023, 16:59 14
Футбол
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
16.01.2023, 19:59 8
Футбол
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
16.01.2023, 11:15 9
Футбол
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
Промоутер: «Бой Ломаченко - Хейни согласован, остался один вопрос»
15.01.2023, 09:05 7
Бокс
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
Ахметов выделил 1 миллиард гривен на помощь украинским воинам и защитникам
16.01.2023, 10:12 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности