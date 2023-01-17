Активность на рынке. Верес хотел бы подписать еще 4 новичков
Клуб пытается усилить состав
Клуб УПЛ «Верес» проинформировал о том, что продолжает работу на трансферном рынке и хочет усилить четыре позиции: центрального и крайнего защитника, опорника и форварда.
«Это, наверное, самый тяжелый год по трансферной политике. Трудно найти игроков, которые действительно могут усилить команду. Но мы работаем, пополнение точно будет».
«Сейчас несколько игроков из-за границы думают о наших предложениях», – сказал тренер Юрий Вирт.
Клуб зимой успел подписать Дениса Балана, Даниила Хондака и Андрея Близниченко.
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