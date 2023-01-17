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Украина. Премьер лига
17 января 2023, 12:29 |
473
1

Активность на рынке. Верес хотел бы подписать еще 4 новичков

Клуб пытается усилить состав

17 января 2023, 12:29 |
473
1
Активность на рынке. Верес хотел бы подписать еще 4 новичков
ФК Верес

Клуб УПЛ «Верес» проинформировал о том, что продолжает работу на трансферном рынке и хочет усилить четыре позиции: центрального и крайнего защитника, опорника и форварда.

«Это, наверное, самый тяжелый год по трансферной политике. Трудно найти игроков, которые действительно могут усилить команду. Но мы работаем, пополнение точно будет».

«Сейчас несколько игроков из-за границы думают о наших предложениях», – сказал тренер Юрий Вирт.

Клуб зимой успел подписать Дениса Балана, Даниила Хондака и Андрея Близниченко.

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Верес Ровно трансферы УПЛ Юрий Вирт
Источник ФК Верес
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Gargantua
после ухода легионеров всех ранее забракованых уже выгребли даже по казахстанам и белорусиям
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