Активность на рынке. Верес хотел бы подписать еще 4 новичков

Клуб УПЛ «Верес» проинформировал о том, что продолжает работу на трансферном рынке и хочет усилить четыре позиции: центрального и крайнего защитника, опорника и форварда.

«Это, наверное, самый тяжелый год по трансферной политике. Трудно найти игроков, которые действительно могут усилить команду. Но мы работаем, пополнение точно будет».

«Сейчас несколько игроков из-за границы думают о наших предложениях», – сказал тренер Юрий Вирт.

Клуб зимой успел подписать Дениса Балана, Даниила Хондака и Андрея Близниченко.