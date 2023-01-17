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Australian Open
17 января 2023, 15:40 |
222
0

Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 18 января

В среду на корты Мельбурна выйдут три украинки

17 января 2023, 15:40 |
222
0
Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 18 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 января состоятся матчи второго круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде и начнутся встречи парного разряда.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут украинок.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Второй круг одиночного разряда

​John Cain Arena, 2-й запуск (04:00*)
Ангелина Калинина (№39 WTA) – Петра Квитова (№15 WTA) [15]

Kia Arena, 4-й запуск (05:30*)
Марта Костюк (№61 WTA) – Оливия Гадеки (№199 WTA) [WC]

Корт 15, 3-й запуск (05:00*)
Катерина Байндл (№95 WTA) – Кэти Макнелли (№94 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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Источник Sport.ua
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