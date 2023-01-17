Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 18 января
В среду на корты Мельбурна выйдут три украинки
18 января состоятся матчи второго круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде и начнутся встречи парного разряда.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут украинок.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Второй круг одиночного разряда
John Cain Arena, 2-й запуск (04:00*)
Ангелина Калинина (№39 WTA) – Петра Квитова (№15 WTA) [15]
Kia Arena, 4-й запуск (05:30*)
Марта Костюк (№61 WTA) – Оливия Гадеки (№199 WTA) [WC]
Корт 15, 3-й запуск (05:00*)
Катерина Байндл (№95 WTA) – Кэти Макнелли (№94 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
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