Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 18 января

18 января состоятся матчи второго круга основной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде и начнутся встречи парного разряда.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут украинок.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Второй круг одиночного разряда

​John Cain Arena, 2-й запуск (04:00*)

Ангелина Калинина (№39 WTA) – Петра Квитова (№15 WTA) [15]

Kia Arena, 4-й запуск (05:30*)

Марта Костюк (№61 WTA) – Оливия Гадеки (№199 WTA) [WC]

Корт 15, 3-й запуск (05:00*)

Катерина Байндл (№95 WTA) – Кэти Макнелли (№94 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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