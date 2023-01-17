Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов

Спортивный директор клуба «РБ Лейпциг» Макс Эберль подтвердил, что форвард команды Кристофер Нкунку по итогам нынешнего сезона перейдет в «Челси».

«Стало совершенно ясно, что Кристофер перейдет в «Челси», — заявил Эберль.

Ранее сообщалось, что «Челси» активировал клаусулу в размере 60 миллионов евро. 25-летний Нкунку в минувшем сезоне забил 35 голов, а в нынешнем успел оформить 17 точных ударов.

На днях Синие оформили трансфер украинского хавбека Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.