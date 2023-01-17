Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Англия
17 января 2023, 10:51 |
2564
6

Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов

Немецкий клуб подтвердил продажу Нкунку

17 января 2023, 10:51 |
2564
6
Челси деньги не считает. Клуб покупает звезду Лейпцига за 60 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Спортивный директор клуба «РБ Лейпциг» Макс Эберль подтвердил, что форвард команды Кристофер Нкунку по итогам нынешнего сезона перейдет в «Челси».

«Стало совершенно ясно, что Кристофер перейдет в «Челси», — заявил Эберль.

Ранее сообщалось, что «Челси» активировал клаусулу в размере 60 миллионов евро. 25-летний Нкунку в минувшем сезоне забил 35 голов, а в нынешнем успел оформить 17 точных ударов.

На днях Синие оформили трансфер украинского хавбека Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.

По теме:
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Депай хочет перейти в Атлетико
Челси Кристофер Нкунку РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
Футбол | 16 января 2023, 11:15 9
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси

Михаил будет ворочать миллионами

Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Теннис | 17 января 2023, 09:41 3
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману
Australian Open. Крутых проиграл Шварцману

Украинец потерпел поражение в матче первого круга

Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Футбол | 16.01.2023, 19:59
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
Футбол | 16.01.2023, 20:52
Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
Суркис ответил на вопрос, перейдет ли Цыганков в Жирону уже в январе
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Футбол | 16.01.2023, 17:50
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
justhateme
Челсі вирішило як псж зібрати 2.5 склади? так це все одно не допоможе
Ответить
+2
avk2307
Мудрик за 70 млн приобретен, зачем обманывать читателей. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Вася Пупкин
Непогана компашка формується, але вже на наступний сезон 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
16.01.2023, 09:15 5
Футбол
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
15.01.2023, 11:45 1
Баскетбол
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
15.01.2023, 20:31 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
16.01.2023, 09:15 48
Футбол
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
16.01.2023, 16:10 7
Бокс
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
400+ танков, артиллерия и ПВО. Сколько оружия передали ВСУ
16.01.2023, 14:31
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности