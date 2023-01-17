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  4. Рафаэль ВАРАН: «Мы видим эволюцию Манчестер Юнайтед»
Англия
17 января 2023, 10:39 | Обновлено 17 января 2023, 10:44
262
0

Рафаэль ВАРАН: «Мы видим эволюцию Манчестер Юнайтед»

Французский защитник – об игре команды под руководством Эрика тен Хага

17 января 2023, 10:39 | Обновлено 17 января 2023, 10:44
262
0
Рафаэль ВАРАН: «Мы видим эволюцию Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

29-летний защитник Рафаэль Варан рассказал, что команда начала лучше понимать идеи главного тренера Эрика тен Хага.

«В настоящий момент мы ощущаем себя намного лучше. Сейчас намного лучше понимаем, чего от нас требует главный тренер. Мы видим эволюцию «Манчестер Юнайтед». Против «Манчестер Сити» провели полноценный матч на высоком уровне. Мы по-настоящему счастливы», - сказал Варан.

После 20 туров чемпионата Англии манкунианцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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