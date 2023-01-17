Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ракицкий приступил к работе с Шахтером
Украина. Премьер лига
17 января 2023, 09:29 |
483
0

ВИДЕО. Ракицкий приступил к работе с Шахтером

Команда продолжает турецкий сбор

17 января 2023, 09:29 |
483
0
ВИДЕО. Ракицкий приступил к работе с Шахтером
ФК Шахтер

«Шахтер» продолжает тренировочный сбор в Турции, а к работе с командой приступил защитник Ярослав Ракицкий, который в понедельник подписал контракт.

Сообщается, по отдельной программе продолжают работу Виктор Корниенко, Марьян Швед и Георгий Судаков.

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Ракицкий создаст конкуренцию в линии обороны»
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Мне 33 года, но я все еще молод. Мечтал вернуться»
Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест усилился бразильским хавбеком за 20 млн евро
Футбол | 17 января 2023, 00:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест усилился бразильским хавбеком за 20 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест усилился бразильским хавбеком за 20 млн евро

21-летний Данило подписал контракт с клубом АПЛ до лета 2029 года

В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
Футбол | 16 января 2023, 11:15 9
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси
В два раза больше, чем предлагал Арсенал. Известна зарплата Мудрика в Челси

Михаил будет ворочать миллионами

Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Футбол | 16.01.2023, 16:23
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Футбол | 17.01.2023, 10:05
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Бокс | 16.01.2023, 11:58
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
15.01.2023, 16:59 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
15.01.2023, 16:25 107
Футбол
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
Эффект Зинченко. Арсенал наконец-то обыграл Тоттенхэм в гостевом дерби
15.01.2023, 20:31 10
Футбол
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
15.01.2023, 16:08 14
Футбол
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
16.01.2023, 16:10 7
Бокс
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
Умер экс-игрок сборной Украины Отверченко. Ему было 33 года
15.01.2023, 11:45 1
Баскетбол
«Убийца авианосцев». россия ударила по многоэтажке в Днепре мощной ракетой
«Убийца авианосцев». россия ударила по многоэтажке в Днепре мощной ракетой
15.01.2023, 11:11 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности