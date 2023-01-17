ВИДЕО. Ракицкий приступил к работе с Шахтером

«Шахтер» продолжает тренировочный сбор в Турции, а к работе с командой приступил защитник Ярослав Ракицкий, который в понедельник подписал контракт.

Сообщается, по отдельной программе продолжают работу Виктор Корниенко, Марьян Швед и Георгий Судаков.