Украина. Премьер лига17 января 2023, 09:29 |
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ВИДЕО. Ракицкий приступил к работе с Шахтером
Команда продолжает турецкий сбор
17 января 2023, 09:29 |
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«Шахтер» продолжает тренировочный сбор в Турции, а к работе с командой приступил защитник Ярослав Ракицкий, который в понедельник подписал контракт.
Сообщается, по отдельной программе продолжают работу Виктор Корниенко, Марьян Швед и Георгий Судаков.
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